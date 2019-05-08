نادي سعودي يقدم عرض للتعاقد مع ألكسندر باتو

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة Jornal do Tocantins عن وجود عرض مقدم من نادي سعودي لضم اللاعب لبرازيلي ألكسندر باتو لاعب نادي ساوباولو البرازيلي.

وقالت الصحيفة التي لم تكشف اسم النادي السعودي، أن هناك منافسة على اللاعب البرازيلي، موضحُا أن هناك عرضًا ضينيًا يُنافس عرض النادي السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن ” باتو ” عاد في إبريل الماضي إلى العملاق البرازيلي، بالتوقيع معه على عقد مدته ثلاثة أعوام، ينتهي في 31 ديسمبر 2022.

ويبلغ “باتو: 29 عامًا ، وكان يلعب في صفوف النادي الصيني ” تيانجين كوانجيان:الذي مثله خلال العامين الماضيين في 47 مباراة سجل خلالهم 30 هدفًا.