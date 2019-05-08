واقعة ” إخصاء ” أحمد عدوية تعود من جديد

القاهرة(صدى):

عادت واقعة تعرُّض المطرب الشعبي المصري أحمد عدوية، إلى عملية ” إخصاء ” في الكويت، إلى الواجهة مرة أخرى.

جاء ذلك بعد تداول فيديو لكواليس حلقة تلفزيونية تلاسنًا بين المذيع الكويتي صالح الراشد ومدير أعمال الفنان المصري محمد عدوية، بعد سؤال وجهه لعدوية عن حقيقة منع والده من دخول الكويت.

ووفقًا لرواية جموع المصريين، فإن عدوية تعرَّض إلى اعتداء وإخصاء من قبل أمير كويتي، عام 1989، وهو ما نفته زوجته.

يذكر أن الأمير المذكور كان قد تمت إدانته في الكويت وحكم عليه عام 2007 بالإعدام شنقًا، وفي عام 2008 تم تأكيد الحكم ضده، ولكنه قدم التماسًا من أمير البلاد بالعفو عنه، لكن لم يُرد على التماسه حتى توفي عام 2014 في السجن المركزي بالكويت.