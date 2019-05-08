في لقطة طريفة.. تريزا ماي تستعين بـ ليفربول في بريكست

لندن(صدى):

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي بات مثالًا يحتذا به، ولم تقتصر شعبية ليفربول على محبي الرياضة ولكن وصلت إلى مجلس وزراء بريطانيا.

وفي لقطة طريفة استعانت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي بليفربول عند حديثها حول بريكست.

وأوضحت ” ماي ” إنه يمكنها فعل ريمونتادا قوية مثل ليفربول؛ لإنجاز اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ صحيفة ذا غارديان البريطانية.

وعلقت ” ماي ” قائلة : ” أعتقد أنه عندما ننظر إلى فوز ليفربول على برشلونة الليلة الماضية ، فإن ما يظهر أنه عندما يقول الجميع أن الأمر انتهى ، لقد دفعتك المعارضة الأوروبية إلى الهزيمة ، والوقت يدنو، وقد حان الوقت للإقرار بالهزيمة، وفي الواقع لا يزال بإمكاننا تأمين النجاح إذا اتحدنا جميعا ” .

و قال زعيم حزب الله العمال، جيريمي كوربن ردًا على ماي: ” “ في ضوء الأداء المذهل لفريق ليفربول الليلة الماضية ، ربما يمكن لرئيسة الوزراء أن تأخذ بعض النصائح من يورغن كلوب حول كيفية الحصول على نتيجة جيدة في أوروبا ” .