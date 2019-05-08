بالفيديو.. جمهور الزوراء العراقي يلقن الفريق الإيراني درسا قاسيا

نواف السالم(صدى):

رد جمهور الزوراء العراقي بقوة، على لاعبي فريق ذوب آهان الإيراني، وذلك بعد استفزاز أحد اللاعبين للجمهور خلال مباراة الأمس على ملعب كربلاء.

وبعد تهجم اللاعب الإيراني ميلاد فخر الديني على الجماهير العراقية بحركات استفزازية والرمي عليهم، قامت الأخيرة بالرمي على اللاعب بالإضافة إلى نزولها أرضية الملعب، وبدأت في التهجم على اللاعب وضربه.

وكان أحد لاعبي الفريق الإيراني استفز الجمهور العراقي، بعدما سجل فريقه هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، التي انتهت بالتعادل الإبجابي هدفين مقابل هدفين.