بالصور.. برج الساعة في مكة المكرمة يتزيّن بعبارة رمضان مبارك

نايف السالم(صدى):

وثَّقت مجموعة من الصور، برج الساعة في مكة المكرمة وقد تزَّين بعبارة ” رمضان مبارك ” ؛ احتفالًا بشهر رمضان المبارك.

وساعة مكة هي ساعة تم إنشاؤها فوق مجمع أبراج البيت ضمن فندق فيرمونت بمدينة مكة المكرمة الواقعة غرب السعودية، بارتفاع يزيد عن 600 متر لتكون أكبر ساعة في العالم وقد تم تشغيلها في شهر رمضان من عام 1431 هـ تجريبيًّا، كما تم ربط مركز توقيت مكة المكرمة بشبكة التوقيت العالمي ” يو تي سي ” ومقرها في مدينة باريس.

يشار إلى أن الصور بعدسة المصور محمد الهذلي.