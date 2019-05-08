كواليس الريمونتادا.. ميسي يبكي بجنون في غرفة الملابس

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة ” إيسبورتي ” عن ما حدث خلف الكواليس بعد نهاية مباراة ليفربول وبرشلونة بخسارة مهينة للنادي الكتالوني.

وقالت إيسبورتي: ” ميسي كان يبكي بجنون في غرفة الملابس .. سواريز كان يحاول تهدئته ” .

وكانت الصحف الكتالونية شنت هجومًا كبيرًا على البرسا عقب هزيمته برباعية،وعنونت ” إيسبورتي ” صحيفتها اليوم: ” عار، نتيجة كارثة، برشلونة يتعرض للذل على ملعب أنفيلد ” .

وتأهل ليفربول برباعية نظيفة إلى الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان البرسا متفوقًا في الذهاب بثلاثية.