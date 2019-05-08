بالفيديو.. ” المغامسي ” يوضح مسألة متابعة الإمام من المصحف أثناء التراويح

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، أن مسألة متابعة الإمام من المصحف أثناء صلاة التراويح ظهرت قديمًا.

وأوضح المغامسي خلال برنامج ” منابر النور ” على فضائية MBC1، أن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفه رحمهما الله، يرى أن متابعة الإمام من المصحف أثناء التراويح جائز مع الكراهه.

وأضاف أنه يوجد محمل جيد وراء هذه الكراهه، إذ قال ” إنا أكرهها خوفًا من التشبه باليهود ” ، الذي يحملون كتابهم في البراق.

كما أشار المغامسي إلى أنه يجوز متابعة الإمام من المصحف أثناء التراويح إذا احتاج المرء إلى ذلك، ولكت إذا كان يصلي ورءا الإمام الذي يقرأ وليس ممن كلفه الإمام أن يكون وراءه فالأفضل في حقه أن يضع يمينه على شماله ويصلي.