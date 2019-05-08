بالفيديو.. الخضيري: أمور يجب أن يحرص عليها مريض السكري عند الصيام
أوضح الدكتور فهد الخضيري، استاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، اليوم الأربعاء، الأمور التي يجب أن يحرص عليها مريض السكري عند الصيام.
وقال الخضيري خلال برنامج ” كيف الصحة ” : إنه يجب أن يسأل كل مريض طبيبه، لأن هناك من يتحمل الصيام ومن لايتحمل ومن يصوم ويضبط جرعات الأنسلين ويأخذها وقت الإفطار، وقبل السحور بساعة، إذا كانت جرعتين.
وأضاف : وإذا كانت جرعة واحدة في هذه الحالة يأخذها بعد الإفطار، والذين يأخذون الحبوب نفس الشئ، وكل شخص له مايناسبه ويضبط جرعته على حسب استشارة الطبيب.
ماهي الأمور التي يجب أن يحرص عليها مريض السكري عند الصيام؟
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— كيف الصحة؟ (@keef_alsehha) May 8, 2019
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