بالفيديو.. الخضيري: أمور يجب أن يحرص عليها مريض السكري عند الصيام

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري، استاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، اليوم الأربعاء، الأمور التي يجب أن يحرص عليها مريض السكري عند الصيام.

وقال الخضيري خلال برنامج ” كيف الصحة ” : إنه يجب أن يسأل كل مريض طبيبه، لأن هناك من يتحمل الصيام ومن لايتحمل ومن يصوم ويضبط جرعات الأنسلين ويأخذها وقت الإفطار، وقبل السحور بساعة، إذا كانت جرعتين.

وأضاف : وإذا كانت جرعة واحدة في هذه الحالة يأخذها بعد الإفطار، والذين يأخذون الحبوب نفس الشئ، وكل شخص له مايناسبه ويضبط جرعته على حسب استشارة الطبيب.