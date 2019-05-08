  • الأربعاء 8

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. الخضيري: أمور يجب أن يحرص عليها مريض السكري عند الصيام

بالفيديو.. الخضيري: أمور يجب أن يحرص عليها مريض السكري عند الصيام

بالفيديو.. الخضيري: أمور يجب أن يحرص عليها مريض السكري عند الصيام
علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور فهد الخضيري، استاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، اليوم الأربعاء، الأمور التي يجب أن يحرص عليها مريض السكري عند الصيام.

وقال الخضيري خلال برنامج ” كيف الصحة ” : إنه يجب أن يسأل كل مريض طبيبه، لأن هناك من يتحمل الصيام ومن لايتحمل ومن يصوم ويضبط جرعات الأنسلين ويأخذها وقت الإفطار، وقبل السحور بساعة، إذا كانت جرعتين.

وأضاف : وإذا كانت جرعة واحدة في هذه الحالة يأخذها بعد الإفطار، والذين يأخذون الحبوب نفس الشئ، وكل شخص له مايناسبه ويضبط جرعته على حسب استشارة الطبيب.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *