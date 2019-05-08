الجمارك تبدأ إحالة قضايا التهريب الحدودية إلى النيابة العامة

نايف السالم(صدى):

بدأت الهيئة العامة للجمارك، في تنفيذ الأمر السامي الكريم بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركية من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الأمر السامي الكريم نص على أن يتم العمل بها ابتداءً من الثاني من رمضان 1440 للهجرة كأقصى حد، إذ نوَّهت الجمارك عبر منافذها بإحالة قضايا التهريب إلى النيابة العامة ابتداء من 2 رمضان.

يشار إلى أن نقل الاختصاص يفضي إلى إحالة عدد من القضايا التي كانت الجمارك تفصل فيها كتهريب الدخان والتبغ (المعسل) ويكتفي بالغرامة المالية ومصادرة المضبوطات خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الدخان وتزايد تهريب من بعض الدول الخليجية.