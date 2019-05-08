هيئة الرياضة تغلق مديونيات للهلال والنصر والرائد

ماجد محمد(صدى):

تمكنت الهيئة العامة للرياضة من إغلاق قضايا مديونيات تخص أندية النصر والهلال والرائد، بـ 29 مليونا حيث تتفاوت القضايا بين مستحقات خارجية للاعبين وأندية وأخرى داخلية تخص بعض اللاعبين الذين صدرت لهم أحكام قضائية سابقة.

وتشمل القضايا مبلغ عشرة ملايين ريال مستحقات نادي غلطة سراي من انتقال الفرنسي بافتيمبي قوميز للهلال، ومبلغ ثمانية ملايين مستحقات انتقال الاسترالي ميلوش ديجينك من رد ستار الصربي للهلال، كما شملت المديونيات تسديد مستحقات الدولي السابق عبد الله الزوري والبالغة قرابة 3.8 مليون ريال،

كما أغلقت الهيئة ما تبقى من صفقة البرازيلي ليو بوناتيني لاعب الهلال السابق والبالغة 400 الف ريال فقط، بالإضافة إلى مستحقات اللاعب الالباني البان ميها على نادي نادي النصر والبالغة 4.7 مليون ريال، إضافة إلى 700 الف دولار مستحقات لنادي الفتح الرباطي من صفقة انتقال المغربي محمد فوزير لنادي النصر.

وتضمنت التسويات إغلاق مديونية نادي الرائد في صفقة قاسم عبدالله لاعب جزر القمر، والبالغة 200 الف دولار.