بعد يومين من ولادته.. ميغان وهاري يستقران أخيرًا على أسم مولودهما

لندن(صدى):

استقر الأمير هاري وزوجته ميغان أخيرًا على اسم طفلهما الأول الذي ولد منذ يومين.

وترقب الجميع الأسم الذي سيتم إطلاقه على الطفل الملكي نجل الأمير هاري، حيث تسلط الأضواء الأن على الأمير هاري ونجله.

وكشفت العائلة المالكة البريطانية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، منذ قليل، عن الأسك الذي أٌطلق على مولود هاري.

وقالت العائلة المالكة في تغريديتها: ” يسر دوق ودوقة ساسكس الإعلان عن تسمية ابنهما أرشي “.

وتفاعل المتابعين على عبر منصة ” تويتر ” ، مع الإعلان عن اسم المولود، فأبدى الجميع الإعجاب باسم ” آرشي” .