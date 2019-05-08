بالفيديو.. صعوبة في المشي وزيادة وزن ملحوظة لميجان ماركل بعد الولادة

سمية سليم(صدى):

ظهرت عائلة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل وابنهما، للمرة الأولى اليوم الأربعاء، بعد ولادة دوقة ساسكس طفلهما الأول.

وشهد أول ظهور لهما في قلعة وندسور، ضحك متبادل بين الزوجين، إذ قام الزوجان بدعوة أعضاء مختارين من وسائل الإعلام إلى قلعة وندسور لحضور الحدث الإعلامي.

وتُظهر اللقطات الزوجين يمشيان من الغرفة، ومن ثم حديثهما عن شعورهما بالطفل الجديد، وكذلك عندما مشوْ بعيدا عن الكاميرا، إذ كان هاري يحمل الطفل، وميجان تضع ذراعها على ظهر زوجها.

وقال هاري: ” إنه أمر سحري ، إنه لأمر مدهش للغاية. لدي أفضل اثنين من اللاعبين في العالم لذلك أنا سعيد حقًا ” ، فيما أضافت ميجان: ” لديه أجمل مزاج ، إنه هادئ حقًا ” .

وبينما ضحك كلاهما، قال هاري: ” لا أعرف من الذي يحصل عليه ” ، وأضافت ميجان: ” لقد كان مجرد حلم ” .