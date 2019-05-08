” قرقاش ” عن المرافعة القطرية: ترقيع الثقوب لا ينقذ من الغرق

طلال الضوي(صدى):

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، على المرافعة القطرية أمام جلسة محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء.

وأكد أنور قرقاش على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الرافعة القطرية عانت أمام محكمة العدل الدولية، من ظاهرة تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزايرات الوفود الأجنبية.

وأضاف أنها عانت أيضًا من تزوير موثق شمل البرلمان البريطاني، معلقًا في تغريدة له ” ترقيع الثقوب لا ينقذ من الغرق ” .

وتسائل أنور قرقاش في تغريدة أخرى له، قائلًا ” كما إحتار الدفاع القطري في تفسير حجب حكومته المتعمد للموقع المختص بقبول طلبات الزيارات للمواطنين القطريين إلى دولة الإمارات، فكيف تدعي إنتهاكات لحقوق مواطنيك وأنت تحجب عنهم المواقع التي تضمن حرية سفرهم؟ ” .

وقدمت الإمارات، في جلسة محكمة العدل الدولية أمس الثلاثاء، سلسلة من التدابير المؤقتة؛ لحماية حقوقها من أساليب التلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية التي تنتهجها قطر ومنعها من محاولة تصعيد أزمتها مع الدول العربية بإجراءاتها الكيدية، مطالبة المحكمة بإصدار هذه التدابير في أسرع وقت.