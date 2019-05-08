بالفيديو.. الكلباني عن مشاهير السوشيال: يجب أن نصنع من يستحق

علي القحطاني(صدى):

سلط الشيخ عادل الكلباني،اليوم الأربعاء، الضوء على مشاهيرالسوشيال ميديا، موضحًا أضرار متابعة مشاهير أقل علمًا وما هي مواصفات المشهور الذي يمكن متابعته.

وقال “الكلباني” في برنامجه المذاع على ” SBS ” : إذا كان علينا متابعة المشاهير فلابد أن نتابع من يفيدنا ويقدم النصائح لنا ” .

ولفت ” الكلباني” إلى أنه يوجد العديد من الأشخاص يستحقون الشهرة لما يمتلكونه من معلومات قد تفيدنا، وفي المقابل أصبح الكثير يلهث وراء المشاهير الذي لا يقدمون شيئًا مفيدًا.

وتابع ” الكلباني ” : ” أغلب المشاهير لا يقدمون محتوى ولا يوجد هدف لديهم؛ لذلك لا يجب علينا الانجراف وراء المشهور ولكن إشهار المغمور ” .