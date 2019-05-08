بالفيديو.. الكلباني عن مشاهير السوشيال: يجب أن نصنع من يستحق
سلط الشيخ عادل الكلباني،اليوم الأربعاء، الضوء على مشاهيرالسوشيال ميديا، موضحًا أضرار متابعة مشاهير أقل علمًا وما هي مواصفات المشهور الذي يمكن متابعته.
وقال “الكلباني” في برنامجه المذاع على ” SBS ” : إذا كان علينا متابعة المشاهير فلابد أن نتابع من يفيدنا ويقدم النصائح لنا ” .
ولفت ” الكلباني” إلى أنه يوجد العديد من الأشخاص يستحقون الشهرة لما يمتلكونه من معلومات قد تفيدنا، وفي المقابل أصبح الكثير يلهث وراء المشاهير الذي لا يقدمون شيئًا مفيدًا.
وتابع ” الكلباني ” : ” أغلب المشاهير لا يقدمون محتوى ولا يوجد هدف لديهم؛ لذلك لا يجب علينا الانجراف وراء المشهور ولكن إشهار المغمور ” .
#مع_الكلباني | ينبغي لنا أن نصنع مشاهير #رمضان_عندنا #SBChttps://t.co/Oo6Urf58ul pic.twitter.com/Uj0dWlXixe
— SBC channel (@SBC_Channel) May 8, 2019
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