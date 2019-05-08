متجر إلكتروني يعلن عن وظيفة نسائية بالدمام
أعلن متجر إلكتروني داخل منطقة الدمام عن (وظيفة نسائية) بمسمى وظيفي (مدخلة بيانات)، بشرط أن تكون حاصلة على شهادة بكالوريس أو دبلوم حاسب آلي، و الألمام والمعرفه باستخدام الحاسب الآلي وبرنامج الأوفيس، و أن تكون سبق لها العمل غير مسجله في التأمينات الأجتماعية.
وأوضح المتجر أن المميزات: راتب أساسي مجزي أجازه شهركامل مدفوعة الراتب تأمين طبي ونسبه سنويه على المبيعات ملاحظه (الوظيفه لايوجد فيها اختلاط).
للتواصل أرسال السيره الذاتيه [email protected]
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