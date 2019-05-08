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متجر إلكتروني يعلن عن وظيفة نسائية بالدمام

متجر إلكتروني يعلن عن وظيفة نسائية بالدمام
فاطمة المالكي(صدى):

أعلن متجر إلكتروني داخل منطقة الدمام عن (وظيفة نسائية) بمسمى وظيفي (مدخلة بيانات)، بشرط أن تكون حاصلة على شهادة بكالوريس أو دبلوم حاسب آلي، و الألمام والمعرفه باستخدام الحاسب الآلي وبرنامج الأوفيس، و أن تكون سبق لها العمل غير مسجله في التأمينات الأجتماعية.

وأوضح المتجر أن المميزات: راتب أساسي مجزي أجازه شهركامل مدفوعة الراتب تأمين طبي ونسبه سنويه على المبيعات ملاحظه (الوظيفه لايوجد فيها اختلاط).

للتواصل أرسال السيره الذاتيه [email protected]


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