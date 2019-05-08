بالفيديو.. ” مدني الشارقة ” يسيطر على حريق مركب خشبي محمل بالديزل

ابوظبي(صدى):

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، على متن سفينة بضائع ” مركب خشبي ” محملة بالديزل والسيارات في منطقة ميناء خالد بالشارقي في دولة الإمارات.

وسيطرت فرق الدفاع المدني في الشارقة، على حريق السفينة، دون وجود أي إصابات أو وفيات على متن المركب الخشبي.

وكان ورد بلاغ إلى إدارة الدفاع المدني في الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، يفيد باندلاع حريق على أحد المراكب في ميناء خالد محمل بالديزل، وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث.