شاب يهدد بقتل أفراد أسرته بعد ذبح والدته

تونس(صدى):

شهدت مدينة المهدية التونسيّة اليوم الأربعاء، جريمة مروّعة ، حيث قام شاب تونسي بذبح والدته، بسبب ما قال إنها “دوافع أخلاقية“.

وكان تم العثور ظهر اليوم الأربعاء، على امرأة في العقد الخامس من العمر وهي مذبوحة داخل منزلها الكائن في منطقة ”هيبون“، بمنطقة المهدية الساحلية ، وكتب القاتل عبارات مخطوطة على جدران المنزل مؤكدا من خلالها أن الدور سيأتي على بقية أفراد الأسرة بعد والدته – بحسب وسائل إعلامية تونسية – .

وعقب ساعات من ارتكاب الجريمة، اعتقلت السلطات الأمنية التونسيّة الشاب الذي اعترف بجريمته، معللًا ذلك بـ ”أسباب أخلاقية“.