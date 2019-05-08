بالفيديو.. ملاسنات وضرب بالكراسي بين أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية

الخرطوم(صدى):

اندلعت، اليم الأربعاء، اشتباكا بالأيدي والكراسي بين عدد من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية، وذلك خلال اجتماعهم مع المجلس العسكري.

وشهد الاجتماع، ملاسنات حادة وهرج ومرج، وصلت مرحلة الضرب بالكراسي بين الحاضرين، وذلك عندما أشاد عضو المجلس العسكري، ياسر العطا بقوى ” إعلان الحرية والتغيير “ (قاطعت الاجتماع)، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في النظام السابق.

يشار إلى أن قوى إعلان ” الحرية والتغيير “ هو تحالف يضم أكبر الأحزاب المعارضة في السودان التي تقود الاحتجاجات المتواصلة منذ نهاية العام الماضي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري، حول الواقعة وأسبابها، حتى الساعة 14:10 تغ.