” المراعي ” توفر وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي المتخصصة في تصنيع منتجات الألبان والمواد الغذائية والمشروبات، عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للسعوديين) و(للمقيمين)؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض والخرج.

وأوضحت أن الوظائف بمسمى: مستشار قانوني عام: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، محلل الدعم (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، موظف تسويق خاص (للنساء) في الرياض، أخصائي الصحة المهنية .للرجال في الخرج.

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين في التقدم على الوظائف، الدخول على الرابط:هنــــــــــــــا.