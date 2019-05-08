إيداع رواتب اللاعبين لشهر مارس في حسابات الأندية

ماجد محمد(صدى):

أودعت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، رواتب اللاعبين لشهر مارس في حسابات الأندية.

يشار إلى أن الهيئة ممثلةً في وكالة شؤون الشباب أقامت برنامج خدمة المعتمرين بالحرم المكي الشريف بالتعاون مع الجهات الأمنية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، بمشاركة 100 شاب من كشافة مكتب الهيئة بمكة المكرمة.

وأعلنت هيئة الرياضة عن مشاركتها بأربع بطولات متنوعة في موسم رمضان الجاري، وهي: بطولة كرة القدم الصالات، بطولة كرة اليد، بطولة كرة السلة، بطولة كرة الطائرة.