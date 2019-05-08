النمر: شرب الماء دفعة واحدة يسبب التليف الكبدي ” خطأ “

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدم صحة ما يُقال إن شرب الماء دفعة واحدة عند الإفطار يصيب الإنسان بالتليف الكبدي.

وأُشيع أن تناول الماء جرعة واحدة عند تناول الإفطار يصيب الإنسان بالتليف الكبدي، وأن الطريق الصحيحة هي شرب الماء على 3 دفعات بينهما 5 ثواني؛ لإعطاء فرصة للمخ بإرسال إشارة للكبد بأن هناك ماء قادم وبالتالي تعمل بشكل تدريجي.

ونصح ” النمر ” ، بعدم التحدث أثناء قياس الضغط فإن ذلك يرفع الضغط ب ٥ إلى ٧ ملم زئبق.