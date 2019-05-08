الخثلان: الطفل التوحدي لا يصوم.. والأطفال لا يقطعون صفوف الصلاة (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، أن إضراب الطفل التوحدي عن الطعام لا يعتبر صيام، مشيرًا إلى أنه لا يدرك وما زال صغيرًا في السن لذلك لا حرج عليه ويُرفع عنه القلم.

وأشار خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، إلى أن الأطفال الصغار لهم تأثير في قطع الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، أما بالنسبة للمأموم فلا يضره مرور الأطفال أو غير الأطفال وذلك لأن الإمام سُترة لمن خلفه.

وأفاد ” الخثلان ” أنه إذا نزع الجبيرة فلابد للمسلم أن يغسل مكانها في الوضوء للصلاة الحاضرة والمستقبلية ولكن الصلاة السابقة فليس مطلوب منه إعادة الوضوء الذي قام به ومسح على الجبيرة حينها، أما بالنسبة لوضعها فلا يُشترط أن يكون على طهارة.