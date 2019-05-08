” القطايف “.. اختلف البعض على أصلها واتفقوا على الطعم المميز

أميرة خالد(صدى):

لا تخلو موائد رمضان في مختلف الدول العربية من ” القطايف ” فهي الحلوى الأشهر خلال الشهر الكريم؛ إذا تنتشر وتزدهر صناعة هذه الحلوى في رمضان.

وتتميز ” القطايف ” بمذاقها المميز واتخاذها شكل الهلال الذي يعبر عن شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها.

القطايف عبارة عن عجين سائل، يتم خبزه على شكل دائري ويكون هش، ويتم حشوته بالعديد من الحشوات المختلفة مثل ” المكسرات، التمر، الجبن، أو القشطة “، ثم تُغلق أطرافها وتُقلى في الزيت.

ويعود تاريخ القطايف إلى العهد الأموي وفقًا لبعض المصادر، إذ كان الخليفة سليمان بن عبد الملك أول من تناولها، بينما قال البعض أن أصلها يعود إلى الأندلس ومنه انتشري في مختلف بلاد المشرق.

واختلف سبب تسميتها أيضًا، إذ يٌرجع البعض تسميتها لتشابه ملمسها مع قماش القطيفة، بينما يقول البعض أن سبب التسمية يعود إلى عهد الدولة الفاطمية؛ إذ كان الطهاة يتسابقون لتقديم أشهى الحلويات لسلاطين الدولة ليصنع أحدهم هذه الحلوى.

ومن كثرة شكلها المميز وجمال طعمها بدأ الجميع في تناولها وكانوا يتقاطفونها من يد إلى أخرى، فأطلقت عليها اسم ” القطايف “.