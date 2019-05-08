فيديو مروع لمواطن يعرض نفسه لخطر الدهس بوسط طريق سريع في الرياض

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو أحد المواطنين يقف في وسط طريق الدمام قرب محطة الفحص الدوري للسيارات بالرياض، معرضاً نفسه لخطر الدهس من قبل المركبات التي كانت تسير بسرعات عالية في الطريق.

وبدا في الفيديو الذي صورته كاميرا مثبتة في مقدمة إحدى السيارات، الشخص وهو يقف في وسط الطريق، وعلى ما يبدو أنه كان يحاول العبور للجهة الأخرى، الأمر الذي دفع إحدى المركبات لتغيير مسارها قليلاً لتفادي الاصطدام به.

يذكر أن نظام ” المرور ” يضع ” عبور المشاة للطرق السريعة ” ضمن المخالفات المرورية التي تستوجب العقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.