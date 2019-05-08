بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين لعام 2019م بمصرف الراجحي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن بدء التقديم في (برنامج تطوير الخريجين – تقنية المعلومات) لعام 2019م، لحديثي التخرج من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في التخصصات التقنية، واشترط المصرف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

برنامج تطوير الخريجين – تقنية المعلومات (Graduate Development Program – IT).

مكان إقامة البرنامج: مدينة الرياض.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون عمر المتقدم أقل من 28 سنة.

3- حديث التخرج من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في التخصصات التقنية التالية (تقنية المعلومات، هندسة الحاسب الآلي، الشبكات، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات الحاسوبية، أمن المعلومات، أمن نظم المعلومات، تصميم المواقع، تطوير المواقع، إدارة التقنية، وتخصص الحاسب الجنائي).

المهارات:

1- مهارات العمل الجماعي.

2- مهارات اتصال ممتازة.

3- مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.

4- إتقان برامج الحاسب الآلي الأساسية.

5- مهارات القيادة.

6- مهارات حل المشاكل.

7- مهارات ممتازة في اللغة الإنجليزية.

نبذة عن البرنامج:

صمم هذا البرنامج بما يتماشى مع أسلوب (نعيش قيمنا) بحيث يحقق نجاحاً مستمراً لنمو الأعمال التجارية المستقبلية لمصرف الراجحي من خلال بناء مجموعة قوية مكونة من قادة الشباب السعودي لتلبية احتياجات العمل.

يهدف (برنامج تطوير الخريجين) لجذب وتطوير أولئك الخرجين الذين حصلوا للتو على شهاداتهم الجامعية ويسعون لبدء حياتهم المهنية، بانضمامك لهذا البرنامج، ستكون لديك الفرصة لأن تصبح مسؤولاً تنفيذياً رائداً في القطاع المصرفي من خلال تطوير المعرفة المصرفية الشاملة والمهارات القيادية اللازمة لترتقي بحياتك المهنية، وبإيجاز، يسمح لك هذا البرنامج التألق والاضطلاع بأدوار قيادية هامة ورائدة في المصرف.

برنامج تطوير الخريجين عبارة عن برنامج مجدول على مدى 18 شهراً يتيح للمتدربين الذين تم اختيارهم فرصة المشاركة في هذا البرنامج الاختصاصي والمصمم خصيصاً ليناسبهم بأعلى معايير التطوير التي تصل إلى 70% في للممارسات على رأس العمل، و20% للتدريب والتوجيه، و10% للتعلم داخل الفصل بقيادة المدرب.

موعد التقديم: التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/05/08م وينتهي بتاريخ 2019/07/07م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: هنا