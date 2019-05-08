وظائف شاغرة في شركة الاتصالات.. إليكم الشروط وطريقة التقديم!

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأشارت إلى الوظائف المطلوبة وهي مدير مبيعات الشبكات الافتراضية (MVNOs Sales Director):درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في هندسة الاتصالات أو إدارة الأعمال، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، خبرة سابقة في المبيعات، يفضّل وجود خبرة سابقة في المجالات الفنية والتجارية لسوق الاتصالات.

ولفت إلى حاجتها لمحلل أول الامتثال (Senior Compliance Analyst):درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وتعلن عن توافر وظيفة شاغرة لمدير برنامج تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Program Principal): درجة البكالوريوس أو الماجستير في نظم المعلومات الإدارية أو تقنية المعلومات أو نظم المعلومات التجارية أو الأمن السيبراني أو الأعمال الرقمية أو علوم الحاسب الآلي، يفضّل حصوله على شهادة مهنية في (تقنية المعلومات والاتصالات)، شهادة مهنية في تنمية المهارات القيادية، شهادات مهنية في التقنيات الرقمية المتقدمة وتطوير الحلول الرقمية، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

وأوضحت أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: هنا