بالفيديو.. رقصة الطفل أحمد بالقدم الاصطناعية تثير ضجة بمواقع التواصل

كابول(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لرقصة الطفل الأفغاني أحمد، والفرحة تغمر وجهه، بعد حصوله على ساق اصطناعية جديدة غيرت حياته وجعلت الفرحة تغمر ملامحه الطفولية ، اعجاب المتابعين .

وأظهر الفيديو الطفل أحمد، وهو يرقص بفرحة كبيرة بطرفه الاصطناعي المركّب. وقد تم تسجيل الفيديو من قبل موظف باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكشف الموظف أن الطفل أحمد فقد ساقه في انفجار لغم أرضي بمقاطعة لوغار شرق أفغانستان.

وكتب أحد النشطاء ، أحمد أحد ضحايا انفجارات الألغام الأرضية في أفغانستان التي مزقتها الحرب. وعلى الرغم من كل المعاناة، إلا أن هذا الطفل البريء تحدّى المعاناة من أطراف مبتورة لى أطراف اصطناعية، أصبح اليوم يرقص عليها .

بينما كتب آخر: لا يمكننا أن نتوقف عن مشاهدة هذا الفيديو. لدينا الكثير لنحتفل به في الحياة .