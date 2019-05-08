” تعليم الدوادمي ” تعلن عن وظائف شاغرة للحراس والمستخدمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، بمسمى (حراس، ومستخدمين، ومستخدمات)، للعمل بالإدارة والمدارس التابعة لها والمدارس التابعة لمكاتب التعليم.

وأوضحت الإدارة، أن ذلك في كلٍ من (الجمش، والبجادية، ونفي السر)، على لائحة المستخدمين مرتبة (31) وبند الأجور فئة (أ)؛ لافتة إلى أن الشروط أن يكون المتقدم سعوديًا ومتزوجًا ولا يقل عمره عن (35) عامًا لحراس مدارس البنات.

وأضافت: أن يكون مكملًا لعمر (18) عامًا للمستخدمين والمستخدمات و(25) عامًا لحراس مدارس البنين، وأن يكون المتقدم ساكنًا بمقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك.

وتابعت؛ أن يجيد القراءة والكتابة ولا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة، أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، ألا يكون حاصلًا على راتب تقاعدي أو تأمينات، ألا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية أو قد حكم عليه بقضية مخلة بالشرف، أن يجتاز الكشف الطبي، أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن يبدأ التقديم يوم الأحد القادم بتاريخ 1440/09/07هـ وينتهي بتاريخ 1440/09/24هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا