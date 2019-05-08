بالفيديو.. فوز الفهد: تلقيت عرض زواج من يومين عبر واتساب

خالد الظفيري(صدى):

قالت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، أمس الثلاثاء، أن آخر عرض زواج تلقته كان الاثنين، من خلال رسالة لشخص مجهول على تطبيق ” واتساب” يطلب منها الزواج.

وأوضحت ” الفهد ” أن ذلك ما جعلها تحظر رقمه نهائيا، مضيفة: ” باعتبارها شخصية مشهورة ترفض الارتباط أو الزواج من أي شخص معروف أو مشهور.. مشاكل الشهرة تؤدي إلى توتر العلاقة بين الطرفين، وهو ما يجعل حياتها الزوجية مهددة بالفشل “.

وتابعت: ” أنا جربت هذه الحياة وأدري أن الاثنين يكونان تحت الأضواء مو صحية حق العلاقة، ما أدري أكيد في ناس مشاهير مع بعض وعلاقتهم إلى الآن سليمة وزينة ” ، مستطردة: ” لا تستطيع تحمل الضغوطات التي ستنتج عن الزواج من شخص مشهور ” .

وأضافت الفاشينيستا الكويتية: ” أنا ليش أحط نفسي تحت هالضغط أنه أنا مشهورة وهو مشهور، وكل واحد فينا عليه حكي ومشاكل أنا حابة أعيش حياتي في هدوء “.

