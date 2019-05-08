بالفيديو.. رد فعل جماهير برشلونة تجاه ميسي في مطار ليفربول بعد الخروج من الدوري

نواف السالم(صدى):

انتقدت مجموعة من جماهير برشلونة قائدها ليونيل ميسي وتلومه، مهاجم الفريق، بعد الخسارة أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، والخروج من البطولة.

وبدا في المقطع بعض المشجعين في مطار ليفربول، وتصادف مع وجودهم انتظار الأرجنتيني ليرحل عن المدينة الإنجليزية في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم بتوقيت ” لندن “.

وقامت الجماهير بمضايقة ” ميسي “ ووجهت له الاتهامات والتسبب في نتيجة المباراة، وتأخر لاعب منتخب التانغو في مغادرة ليفربول بسبب خضوعه لاختبارات المنشطات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا “.