8 فوائد مذهلة لبذور البطيخ.. منها تعزيز الخصوبة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشارت دراسة إلى أن بذر البطيخ يحتوي على نسب عالية من المواد الغذائية المهمة، وتنبع العديد من فوائد البذور من احتوائها على نسبة عالية من فيتامينات المجموعة ب والأحماض الأمينية والدهون المفيدة المتنوعة.

وتعد بذور البطيخ مصدر للسعرات الحرارية، إذ إن كوبا واحدا من بذور البطيخ المجففة أو المحمصة، يحتوي على ما يقارب 600 سعر حراري.

ومن أهم فوائد بذور البطيخ، التي قد تدفع الكثيرين للحرص على تناولها ضمن حمياتهم الغذائية منها أولا.. تعزيز الخصوبة: يحتوي بذر البطيخ على أحماض أمينية مهمة لتحسين الصحة الجنسية وتعزيز الرغبة، خاصة لدى الرجال الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة أو في الحيوانات المنوية.

ثانيا.. تقوية العظام: تساعد بذور البطيخ أيضا على تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة والضعف والتكسر، عند تناولها بانتظام، كما تكافح هذه البذور تحديدا مرض هشاشة العظام، كونها غنية بالمغنيسيوم تحديدا، بالإضافة إلى المعادن الأخرى الضرورية لصحة العظام.

ثالثا.. نضارة البشرة: تحتوي بذور البطيخ على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الصحية، التي تساعد عند الحصول عليها بكميات مناسبة يوميا على تحسين صحة ونضارة البشرة، كما يساعد تناول بذر البطيخ على الحفاظ على رطوبة البشرة ومنع تصبغاتها، كما يخفف من التجاعيد الظاهرة وبقع الشيخوخة، ويكافح حب الشباب ويمنع ظهوره.

رابعا.. صحة الشعر: من فوائد بذور البطيخ، قدرتها على المحافظة على صحة الشعر، بسبب ما تحتويه من معادن ضرورية يحتاجها الشعر، مثل النحاس والمغنيسيوم والحديد.

خامسا.. مصدر للطاقة: رغم غنى بذور البطيخ بالسعرات الحرارية، مصدر هذه السعرات هو الدهون الصحية في هذه البذور، إذ إن تناول كوب واحد فقط من بذور البطيخ يساعد على تحسين عمليات الأيض وزيادة كفاءتها.

سادسا..تقوية مناعة الجسم: يحتوي بذر البطيخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامينات المجموعة ب، مما يجعل هذه البذور مصدرا ممتازا لمزيج من المغذيات التي يحتاجها جهاز المناعة.

سابعا.. السيطرة على مستويات سكر الدم: أظهرت بعض الدراسات أن تناول بذور البطيخ بانتظام يساعد على الحفاظ على مستويات سكر الدم تحت السيطرة، ويمنع حصول صعود أو هبوط حاد في السكر، وهو أمر قد يكون خطيرا بالنسبة لمرضى السكري على وجه الخصوص.

ثامنا.. كيفية الحصول على فوائد بذور البطيخ: يتمكن الناس من الاستفادة من المغذيات العديدة المتواجدة في بذور البطيخ، فإن هناك العديد من الطرق لتناولها، والمنتجات المشتقة منها، وذلك من خلال “نقع” البذور الطازجة في الماء ليلة كاملة، ثم تركها لمدة 2-3 أيام حتى تبدأ البذور بالإنبات، وتركها تجف وإضافتها لاحقا لأطباقك المتنوعة.