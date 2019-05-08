سبب تسمية جامع القبب التاريخي بأبو العريش بهذا الاسم

نايف السالم(صدى):

يُعتبريجمع جامع القبب في محافظة أبو عريش ، العديد من الذكريات الراسخة عبر عدة أجيال من أبناء المحافظة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل فقد كان يجمع أبناء أبو عريش على مائدة الإفطار وصلاة التراويح.

ويُعد جامع القبب من أقدم المساجد وأشهرها في منطقة جازان، وهو تحفة معمارية وذاكرة رمضانية لأهالي أبو عريش منذ أكثر من أربعة قرون.

وبُني المسجد في عهد الدولة السعودية الأولى ويضم 12 قبة في ثلاثة صفوف، ويعد تحفة معمارية مازالت قائمة منذ أكثر من أربعة قرون، حيث توجد بجانبه صخرة كُتب عليها تاريخ البناء وهو 1002 هـ.

وأطلق على الجامع مُسمى جامع القبب لأنه مسقوف بعدة قبب مُحكَمة العمارة من الجص والآجر، ويحتوي على مئذنة صغيرة في الركن الجنوبي منه والذي ما يزال يحتفظ بطابعه الإسلامي المميز وطابعه الأثري.

وشهد المسجد عددًا من الترميمات والصيانة لأجزائه الداخلية والخارجية في مراحل مختلفة بسبب ما تعرض من عوامل تعرية، إلا أن هذا لم يمنع صوت الأذان من أن يتردد صداه وسط جدرانه الأثرية.