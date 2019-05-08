7 أسباب تجبر الحامل على كسر صيامها في رمضان 

أبوظبي(صدى):

أشارت أخصائية أمراض النساء والتوليد في أحد المراكز الطبية بأبو ظبي الدكتورة عائشة المختار، إلى الأسباب التي تُجبر الحامل على كسر صيامها في رمضان.

وأكدت على أهمية اهتمام الحامل بنظامها الغذائي الذي يجب أن يتضمن تناول كميات مناسبة من الأغذية التي تحتوي على الحديد والكالسيوم والمغنيزيوم، إضافة إلى البروتينات والنشويات والسوائل، مع قدر قليل من الدهون والسكريات، كما يجب عليها ألا تبذل مجهودًا إضافيًّا خلال فترة صيامها؛ كي لا تتعرض لهذه الأعراض السبعة التي تستدعي كسر صيامها على الفور، وهي:الدوار أو الصداع الحاد، الرجفة، الغثيان، سرعة ضربات القلب، الصداع الشديد، اضطرابات الرؤية، انخفاض حركة الجنين (خاصة في المرحلة الأخيرة من الحمل).