صيام رمضان يخلص الجسم من السموم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يؤثر صوم رمضان بشكل إيجابي على عمليات الجسم ووظائفه الحيوية ومنها التخلص من السموم؛ حيث يساعد ” الصيام ” في المحافظة على صحة الإنسان بشقيها الجسمي والنفسي؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض ماهية السموم التي توجد بجسم الإنسان وكيف يتم التخلص منها بالصيام.

تتجمع السموم بجسم الإنسان على مر الأيام والشهور من عدة مصادر ترتبط بغذائه ومكونات البيئة التي يعيش فيها والجراثيم والميكروبات المنتشرة في الأجواء والأماكن التي يرتادها الإنسان، وتغزوه دائمًا كلما سنحت الفرصة.

إلا أن ” الصيام ” يخلص الجسم من هذه السموم، وذلك ضمن النظام الذي يفرضه للحصول على الطاقة؛ فخلال الصوم يحصل الجسم على الطاقة من هضم الغذاء الذي حصل عليه في وجبة السحور.

فبعد نفاد تلك الكمية، يبدأ في استخدام مخزون الطاقة الموجود في الكبد والمسمى بـ ” الجلايكوجين ” إلى المدة التي تكمل ثمان ساعات من نهاية السحور؛ عقب ذلك يبدأ الجسم في حرق الدهون المتراكمة في داخله، ومع حرق الدهون تتاح لأجهزة الجسم التخلص من السموم، التي كانت مُخَزّنة في الدهون؛ فيتجنب الإنسان مخاطرها العديدة.