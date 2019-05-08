شركة بالرياض تعلن عن حاجتها لمسؤول أرشيف ومدخل بيانات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة متواجدة في العاصمة الرياض، عن حاجتها لموظفين بمسمى مسؤول أرشيف ومدخل بيانات؛ لافتة إلى أن مسؤول الأرشيف، للسعوديين حصرا، كما أن المؤهل المطلوب: دبلوم إدارة مكتبية.

وتشترط الشركة في المتقدمين خبرة 3 سنوات في قسم الأرشيف يفضل في قطاع المقاولات والعقارات، وإجادة اللغة الانجليزية؛ بينما مدخل بيانات: الوظائف للسعوديين حصرا، والمؤهل المطلوب: دبلوم إدارة.

وفي السياق نفسه، اشترطت في المتقدمين خبرة سنتين كمدخل بيانات، وإجادة اللغة الإنجليزية؛ داعية المهتمين بالوظائف أعلاه إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]