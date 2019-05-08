شركة بالرياض تعلن عن حاجتها لمسؤول أرشيف ومدخل بيانات
أعلنت شركة متواجدة في العاصمة الرياض، عن حاجتها لموظفين بمسمى مسؤول أرشيف ومدخل بيانات؛ لافتة إلى أن مسؤول الأرشيف، للسعوديين حصرا، كما أن المؤهل المطلوب: دبلوم إدارة مكتبية.
وتشترط الشركة في المتقدمين خبرة 3 سنوات في قسم الأرشيف يفضل في قطاع المقاولات والعقارات، وإجادة اللغة الانجليزية؛ بينما مدخل بيانات: الوظائف للسعوديين حصرا، والمؤهل المطلوب: دبلوم إدارة.
وفي السياق نفسه، اشترطت في المتقدمين خبرة سنتين كمدخل بيانات، وإجادة اللغة الإنجليزية؛ داعية المهتمين بالوظائف أعلاه إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان: [email protected]
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