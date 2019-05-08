بالفيديو.. فوضى مرورية بعد تجاوز مركبات الإشارة بسنابل جدة

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن تجاوز عدذ من المركبات إشارة مرورية بحي السنابل على طريق جدة – الليث، أمس الثلاثاء؛ مما تسبب في فوضى مرورية عارمة.

وجاء في الفيديو، تجاوز تلك المركبات للإشارة الحمراء ما أدى إلى تداخل بين المركبات، وسط مطالبات بضرورة وضع نظام الرصد الآلي على هذه الإشارة لكبح تهور المخالفين.

ومن جانبه، رد حساب الإدارة العامة للمرور على ” تويتر ” على المواطن الذى وثق المقطع مقدمًا شكره لاهتمامه وحرصه، وأفاد بأنه تم رفع البلاغ للقسم المختص.