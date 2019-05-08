” الأرصاد ” تنبه بهطول أمطار وانخفاض الرؤية على عسير

أبها(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول امطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير اليوم الأربعاء .

وأبانت الهيئة ان الإنذار يشمل ” ابها ، والحرجة ، والنماص ، وخميس مشيط ، ورجال المع ، وسراة عبيده ، ومحايل ، وذلك من بداية من الساعة الواحدة و10دقائق بعد ظهر اليوم وحتى الثامنة مساءً .

ونبهت الهيئة ان الحالة المذكورة تسبب تدني في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية مع تساقط برد مطالبة الجميع خاصةً قائدي المركبات من توخي الحيطة والحذر .