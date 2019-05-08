” هالبيرتون ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة بالأحساء والخبر
أعلنت شركة هالبيرتون العالمية لخدمات النفط و الطاقة عن عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة في فرعيها بمدينتي الأحساء والخُبر .
وأبانت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :
1- Entry Level Operator Assistant ” الأحساء ” .
2- Service Supervisor I – Frac/Acid “الأحساء ”
3-Service Specialist-Expandable Liner Hanger, I ” الخبر” .
4-Entry Level Field Engineer ” الخبر” .
5-Technical Sales Advisor ” الخبر ” .
6-Discharge Manifold Equipment (DME) Technician I ” الأحساء “.
7- Operator Assistant II – Logging and Perf “الخبر” .
8-Operator Asst I-SS “الخبر”
9- Tool Maintenance Technician I “الخبر ”
10-Entry Level Operator Assistant I – Coiled Tubing “الخبر” .
11-Operator Assistant I-Surface Well Testing “الخبر ” .
12-Field Professional I-Drilling Fluids “الخبر .
13-Tool Tech I ” الخبر ” .
وأوضحت الشركة أن الشروط والتقديم من خلال موقع الشركة على الرابط التالي :هنا
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