” هالبيرتون ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة بالأحساء والخبر

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة هالبيرتون العالمية لخدمات النفط و الطاقة عن عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة في فرعيها بمدينتي الأحساء والخُبر .

وأبانت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :

1- Entry Level Operator Assistant ” الأحساء ” .

2- Service Supervisor I – Frac/Acid “الأحساء ”

3-Service Specialist-Expandable Liner Hanger, I ” الخبر” .

4-Entry Level Field Engineer ” الخبر” .

5-Technical Sales Advisor ” الخبر ” .

6-Discharge Manifold Equipment (DME) Technician I ” الأحساء “.

7- Operator Assistant II – Logging and Perf “الخبر” .

8-Operator Asst I-SS “الخبر”

9- Tool Maintenance Technician I “الخبر ”

10-Entry Level Operator Assistant I – Coiled Tubing “الخبر” .

11-Operator Assistant I-Surface Well Testing “الخبر ” .

12-Field Professional I-Drilling Fluids “الخبر .

13-Tool Tech I ” الخبر ” .

وأوضحت الشركة أن الشروط والتقديم من خلال موقع الشركة على الرابط التالي :هنا