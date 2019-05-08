احتماء 125 قطريا بالحرمين خوفا من بطش ” الحمدين “

طلال الضوي(صدى):

قرر 125 قطرياً البقاء داخل المملكة، وعدم العودة إلى بلادهم خوفاً من بطش نظام آل الحمدين، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت ترحيب المملكة بقدوم المواطنين القطريين والمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم في الرابط الإلكتروني المخصص لهم.

وقام 597 مواطناً قطرياً بتلبية النداء لأداء العمرة العام الماضي من لم يغادروا المملكة، وكذلك الحال مع الحجاج.

وأوضح مصدر أن كثيراً من المعتمرين القطريين يخشون من انتقام سلطات تنظيم الحمدين بعد عودتهم، في ظل استعار الحملة التحريضية على قاصدي الحرمين الشريفين من القطريين.