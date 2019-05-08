الأمم المتحدة تطلق برنامجا لتتبع سفر الإرهابيين

نيويورك(صدى):

دشنت الأمم المتحدة برنامجا إلكترونيا حديثا يسمى go Travel؛ لتتبع سفر المشتبه في كونهم إرهابيين، عن طريق استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب مع احترام الخصوصية،

ويعمل هذا البرنامج على تحليل بيانات السفر بناء على مخاطر محددة، وسيساعد على رصد وتتبع تحركات من يشتبه في أنهم إرهابيون عبر الحدود؛حيث سيدعم البرنامج الجديد سلطات أي حكومة في تطوير الإطار التشريعي الضروري، والخبرة اللازمة لتشغيل التقنية بصورة قانونية وفعالة.

ومن جانبه، أوضح الأمين العام أنطونيو غوتيريش، إن المجتمع الدولي يضع أولوية كبرى لرصد وعرقلة نشاط الإرهابيين والمجرمين الذين يمثلون خطرا كبيرا، قبل ارتكاب هجماتهم: ” قرار مجلس الأمن 2396 أكد الحاجة لتعزيز التعاون الدولي ومشاركة المعلومات لتحسين قدرات الرصد ومنع سفر الإرهابيين ” .