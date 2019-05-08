بالفيديو.. الخضيري يكشف السبب الرئيس لعدم خسار الوزن رغم الصيام

عادل الحربي(صدى):

كشف عالم الأبحاث الطبية الدكتور فهد الخضيري عن سر زيادة أوزان بعض الأشخاص في رمضان رغم طول فترة الصيام والإمتناع عن الطعام .

واكد ” الخضيري ” في لقاء ببرنامج ” كيف الصحة ” ان معظم المسلمين في جميع دول العالم يفقدون اوزانهم في رمضان وفقاً لدراسة قام بها ،عدا دول الخليج نتيجة الإفراط في تناول الطعام .

وقال ان العادات الخاطئة كعدم الحذر من الدهون والسكريات والمقليات والمشروبات المحلاة بالسكر والألوان الصناعية وغيرها تزيد الوزن ، رغم ان الجسم كان مستعد لخسارة الوزن الزائد بعد صيام 16 ساعة .

ونصح ” الخضيري ” بتقليل الكميات والإبتعاد عن السكريات والإكثار من تناول الخضراوات كالكوسة والقرع والبمية والباذنجان .