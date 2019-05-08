بالفيديو.. الخضيري يكشف السبب الرئيس لعدم خسار الوزن رغم الصيام
كشف عالم الأبحاث الطبية الدكتور فهد الخضيري عن سر زيادة أوزان بعض الأشخاص في رمضان رغم طول فترة الصيام والإمتناع عن الطعام .
واكد ” الخضيري ” في لقاء ببرنامج ” كيف الصحة ” ان معظم المسلمين في جميع دول العالم يفقدون اوزانهم في رمضان وفقاً لدراسة قام بها ،عدا دول الخليج نتيجة الإفراط في تناول الطعام .
وقال ان العادات الخاطئة كعدم الحذر من الدهون والسكريات والمقليات والمشروبات المحلاة بالسكر والألوان الصناعية وغيرها تزيد الوزن ، رغم ان الجسم كان مستعد لخسارة الوزن الزائد بعد صيام 16 ساعة .
ونصح ” الخضيري ” بتقليل الكميات والإبتعاد عن السكريات والإكثار من تناول الخضراوات كالكوسة والقرع والبمية والباذنجان .
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