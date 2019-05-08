” الصحة ” تعلن وفاة واحدة وإصابة 7 بفيروس الأنفلونزا الموسمية في مهد الذهب  

نايف السالم(صدى):

أشار مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة إلى أنه تم الإبلاغ الأسبوع الماضي عن عدد من حالات الأنفلونزا بقرية المزرع التي تبعد 20 كم من مدينة مهد الذهب، حيث بلغ مجمل الحالات المؤكدة ٨ حالات منها وفاة واحدة.

وأوضحت التحاليل المخبرية أنها حالات أنفلونزا موسمية من سلالة h1n1، وتم التأكيد على الفرق الصحية بالاهتمام بالتوعية وتعزيز النظافة العامة وتوجيه المخالطين ممن لديهم اعراض لمراجعة المستشفى للتقييم والعلاج.

وتابع المركز أن الأنفلونزا مستمرة طول العام وتزداد الإصابات في فصل الشتاء وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة في بعض الحالات، مهيبا بالمواطنين الحرص على أخذ لقاح الأنفلونزا قبل وأثناء فصل الشتاء، حيث أن اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التي تقي من مضاعفات الأنفلونزا وتستمر الحماية التي يوفرها التطعيم مدة عام كامل على الأقل.