قرقاش: حديث عائض القرني عزّز ما نعرفه عن سياسات قطر 

أبوظبي(صدى):

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، الأربعاء، أهمية الاعتذار الذي تقدم به الشيخ عائض القرني، واصفاً إياه بالجريء.

وقال قرقاش إن ما كشفه الشيخ السعودي عزز ما لدى الإمارات من معلومات عن قطر وسياسات الشيخ حمد بن خليفة.

وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر: ” الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني في مقابلته مع الإعلامي عبدالله المديفر في غاية الأهمية، وكما نغلق الباب على مرحلة التشدد وتوظيف الدين لأهداف سياسية، كذلك نغلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها “.

ولفت: ” حديث الشيخ عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة ودوره “.

يذكر أن القرني اعتذر في مقابلة تلفزيونية قبل يومين قائلاً: ” بكل صراحة وشجاعة باسم الصحوة أعتذر للمجتمع عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين الوسطي المعتدل الذي نزل رحمة للعالمين “.