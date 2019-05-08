النفط يرتفع وسط تنامي واردات الخام الصينية وعقوبات أمريكا

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط شح الأسواق بفعل العقوبات الأمريكية على مصدري الخام إيران وفنزويلا فضلا عن تخفيضات المعروض من جانب المنتجين في الوقت الذي ارتفعت فيها واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي لشهر ابريل نيسان.

وفي الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخامالأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 61.96 دولار للبرميل، مرتفعة 56سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة فوق أحدث تسوية لها.

وسجلت عقود خام برنت 70.31 دولار للبرميل، بزيادة 43 سنتا أو 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق.