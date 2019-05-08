بالصور.. كشف أسباب استعانة ” سوبرا ” بـ BMW لتطوير محركها

برلين(صدى):

أبدى البعض استيائهم من ” سوبرا GR 2020 ” لعدم إتيان السيارة الرياضية بمحرك من تويوتا، حيث أن ” سوبرا ” تم تطويرها بشكل مشترك مع BMW.

وتأتي ” سوبرا ” بنفس قاعدة العجلات الموجودة في Z4 الجديدة، وتستخدم محرك توربو من 6 أسطوانات (inline-six) من صنع الشركة البافارية.

وعن سبب استخدام السيارة الرياضية لمحرك من BMW بدلاً من اللجوء لخيار أخر من الصانع الياباني، قال تيتسويا تادا، كبير مهندسي سوبرا ورئيس أداء تويوتا: ” لم يكن الأمر يتعلق بتخفيض التكاليف، ولكن كان يتوجب على سوبرا أن تحصل على محرك inline-six، ولم نجد أفضل من BMW لتزويدنا بذلك، بدلاً من تخصيص مصنع كامل لبناء المحرك ” .

وأضاف ” تادا ” : ” بصرف النظر عن سوبرا، لا يوجد الكثير من الشركات التي تقدم الآن محرك inline-six أفضل من الذي لدينا، ربما في الماضي كان هناك الكثير من علامات السيارات لديها محركات من هذا النوع، إلا أنه مع تم الوقت تم التخلي عنها نظراً لصعوبة بناءها ” .

وتطوير محرك جديد تماماً من الشركة اليابانية مُخصص لسوبرا كان سيُترجم إلى سيارة أغلى بكثير، بالإضافة إلى تأخير زمن إتاحة الطراز للجمهور، كبير.

وعن ذلك، قال ” تادا ” : ” جعل السيارة باهظة الثمن سيهدم الغرض من بناء سيارة تويوتا الرياضية، لهذا السبب لم نستخدم بعض المواد مثل ألياف الكربون ” .