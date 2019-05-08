” الجوازات ” توضح إمكانية عودة الوافد بتأشيرة جديدة في حالة خروجه وعدم عودته

عادل الحربي(صدى):

أجابت المديرية العامة للجوازات عن استفسار يتعلق بإمكانية عودة ” الوافد ” مرة أخرى بتأشيرة جديدة، وذلك بعد خروجه من المملكة وعدم عودته.

حيث قالت ” الجوازات ” : ” من خرج ولم يعد التعليمات تمنع رجوعه لمدة ثلاثة سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة لا يشمل التابعين ” .

وجاء ذلك ردآ على سؤال ” مغرد ” مفاده: ” خدت خروج وعودة ولم أعد.. بقالي أكثر من ٣ سنين برة السعودية، لما بدخل على صفحة استعلام عن موظف وافد برقم الإقامة الحالة متغيب عن العمل، هل يحق لي الدخول على تأشيرة جديدة ” .