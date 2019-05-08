تحذير من شرب كميات كبيرة من الماء على السحور.. ” يسبب التسمم “

القاهرة(صدى):

يلجأ لكثير إلى شرب كميات كبية من الماء قبل آذان الفجر وأثناء لسحور اعتقاداً منهم انها تستحميهم من العطش .

وعلى خلاف ذلك ، حذر خبير التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني الدكتور “احمد المصري ” ، من هذه العادة او شرب الماء دفعة واحدة فور آذان المغرب .

وأكد “المصري ” أن ذلك لا يمنع من العطش ويضر الجسم إذ يقوم الجسم بطرد الماء الزائد إذا وصل إليه دفعة واحدة لأنه يترجم ذلك بأنها كميات زائدة ويخرج الماء عن طريق البول او التعرق .

وأضاف ان الجسم يحتاج نفس كمية الماء خلال الأيام العادية اي كمية تتراوح بين 2إلى 3 لتر والأفضل توزيعها خلال سعات الإفطار .

ونصح بتناول رشفة من الماء او كوب لبن مع التمر او اي عصير طازج ، واستكمال باقي كمية الماء بعد الإفطار بشكل تدريجي .

ووفقاً لموقع ” cnbc ” فقد حذر أطباء من تناول المخللات في السحور واتباع ذلك بشرب كميات كبيرة من الماء ، مؤكدين ان هذه العادة تسبب خلل في مستويات الصوديوم بالدم مما يضر بالدماغ وقد يدخل البعض في غيبوبة تصل احياناً إلى الموت فيما يُعرف بـ “التسمم المائي ” .

وفسر الموقع ان هذا النوع من التسمم يحدث تمدد لأنسجة الجسم المرنة كالدهون والعضلات وانسجة الدماغ واحياناً يشعر الفرد بضغط في رأسه مما يستوجب الحذر من تلك المشاكل الصحية .