بالصور.. تيسلا تخطف الأضواء من مرسيدس وبي إم دبليو وأودي في عقر دارهم

لندن(صدى):

خطفت سيارة تيسلا موديل ٣ الأضواء من بي ام دبليو الفئة الثالثة واودي A4 ومرسيدس بنز C-Class، حيث تفوقت على الفئة الثالثة و A4 و C-Class في عقر دارهم في أوروبا.

وأصبحت موديل 3 السيدان الفاخرة متوسطة الحجم الأكثر مبيعاً في القارة، بـ 15,755 نسخة مباعة في مارس، كما كانت السيارة الأكثر مبيعاً في أي فئة في النرويج وسويسرا وهولندا، لتستحوذ على 29% من حصة السوق بأكمله في النرويج.

وحققت تيسلا كل هذا رغم عدم دخولها لبعض الأسواق الرئيسية بعد في أوروبا، مثل بريطانيا، والتي ستبدأ المبيعات فيها الشهر المقبل.