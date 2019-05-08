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بالصور.. تيسلا تخطف الأضواء من مرسيدس وبي إم دبليو وأودي في عقر دارهم

بالصور.. تيسلا تخطف الأضواء من مرسيدس وبي إم دبليو وأودي في عقر دارهم
لندن(صدى):

خطفت سيارة تيسلا موديل ٣ الأضواء من بي ام دبليو الفئة الثالثة واودي A4 ومرسيدس بنز C-Class، حيث تفوقت على الفئة الثالثة و A4 و C-Class في عقر دارهم في أوروبا.

وأصبحت موديل 3 السيدان الفاخرة متوسطة الحجم الأكثر مبيعاً في القارة، بـ 15,755 نسخة مباعة في مارس، كما كانت السيارة الأكثر مبيعاً في أي فئة في النرويج وسويسرا وهولندا، لتستحوذ على 29% من حصة السوق بأكمله في النرويج.

وحققت تيسلا كل هذا رغم عدم دخولها لبعض الأسواق الرئيسية بعد في أوروبا، مثل بريطانيا، والتي ستبدأ المبيعات فيها الشهر المقبل.

 

 


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