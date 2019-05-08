بعد هزيمتهم أمام ليفربول.. ” بوسكيتس ” يعتذر لجماهير برشلونة

ماجد محمد(صدى):

أعلن سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، عن اعتذاره لجماهير النادي، وذلك بعد خروج فريقه من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وجاء ذلك عقب الهزيمة 4-صفر أمام ليفربول، الذي حقق نصرًا لا ينسى 4-3 في النتيجة الإجمالية.

وعن ذلك قال ” بوسكيتس ” : ” كانوا أفضل منا، لعبوا من أجل الفوز منذ البداية، وواجهنا صعوبات حقًا في الضغط الذي مارسوه علينا، خاصة في بداية كل شوط ” .

وأضاف: ” لا يمكن أن أقول شيئًا آخر، كل ما أستطيع فعله هو الاعتذار للجماهير؛ لأنه بعد العام الماضي في روما، الخروج بهذه الطريقة بعد هذه النتيجة الجيدة في مباراة الذهاب أمر في غاية الصعوبة ” .

وتابع ” بوسكيتس ” حديثه عن المباراة ” فريقنا كان لا حول له ولا قوة أمام أسلوب الضغط الذي لعب به ليفربول، فبمجرد أن سجلوا وضغطوا علينا من بداية الملعب أصبح الأمر في غاية الصعوبة ” .

وعن الهدف الرابع، قال: ” الهدف الرابع كان خطأ من الجميع لأننا فوجئنا جميعًا باللعبة، كانوا أذكى منا في تنفيذ الركلة الركنية بسرعة “ .