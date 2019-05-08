النائب العام يوجه بتفعيل الإصلاح والستر في القضايا الأسرية

علي القحطاني(صدى):

وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب رؤساء فروع النيابة العامة بالمناطق لتفعيل دور الإصلاح والإهتمام بقضايا الأسرة والستر فيها بالتنسيق مع وحدة الصلح الجنائي بالمقر الرئيسي والتي نجحت في حل الكثير من القضايا قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم .

وشدد ” المعجب ” عى أهمية الدور الإصلاحي للنيابة العامة حرصاً على تماسك كيان الأسرة وتخفيفاً عن المحاكم .

من جانبهم رحب خبراء القانون بتوجيه النيابة العامة ، إذ اكد الدكتور عمر الخولي انها خطوة عامة لحل النزاع الأسري شرط حسن اختيار من يتولون المهمة بأن يتمتعوا بالقدرة على الإقناع وفهم طبيعة الحياة الزوجية وسيكولوجية الرجل والمرأة مع إطلاعهما على النتائج الوخيمة على الأطفال حال تصعيد الأمر للمحاكم .

كما اكد أن النيابة ستعوض بهذا غياب دور المكاتب الموجودة بالمحاكم ، مؤكداً أن الصلح قانوناُ اهم من إعداد لوائح الإدعاء .

اما المحامي احمد المحيمد فأكد ان الصلح سيحافظ على الحقوق ويوفر الحماية مع ضمان التماك الأسري ،بما يضمن تفعيل برامج الحماية الإجتماعية والإصلاح وفقاً للرؤية 2030 وفقاً لصحيفة عكاظ.